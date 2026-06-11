Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили ещё один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

«Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр в «Максе».

Дежурными средствами противовоздушной обороны с начала текущих суток уничтожено уже 14 БПЛА, летевших на Москву.

Тем временем, в Северском районе Краснодарского края также идёт отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Обломки БПЛА упали в посёлке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ. Обломки БПЛА также обнаружены по трём адресам частного сектора. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки. Ещё в одном доме взрывной волной выбило остекление. Нарушена газовая магистраль.