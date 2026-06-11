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Регион
11 июня, 17:35

Прокуратура открыла горячую линию после обстрела ВСУ Белой Берёзки

Обложка © VK / Прокуратура Брянской области

Обложка © VK / Прокуратура Брянской области

Прокуратура Брянской области контролирует соблюдение прав жителей посёлка Белая Берёзка, чьё имущество пострадало после удара ВСУ из РСЗО «Град». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там заявили, что взаимодействуют со всеми структурами, чтобы пострадавшим оперативно оказали помощь. Для обращений также запустили горячую линию. Звонки принимаются по телефону: +7 (962) 138-15-15.

Здание администрации и 13 домов повреждены при ударе ВСУ из «Града» по посёлку под Брянском
Здание администрации и 13 домов повреждены при ударе ВСУ из «Града» по посёлку под Брянском

До этого стало известно, что число жертв атаки ВСУ на посёлок Белая Берёзка в Брянской области возросло до двух. Как сообщил Егор Ковальчук, удар, нанесённый из РСЗО «Град», оказался смертельным для ещё одного мужчины, несмотря на все усилия врачей.

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Полина Никифорова
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