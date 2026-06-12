Путин назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач «умельцев» в России

Борьба с беспилотниками — одна из ключевых задач, над которой работают и промышленность, и «умельцы по всей стране». Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками СВО.

По его словам, государство всерьёз занято вопросами защиты от беспилотников. Над этим работает промышленность, военные, Минобороны и даже гражданские.

«Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране», — подчеркнул президент.