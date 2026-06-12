Путин назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач «умельцев» в России
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Борьба с беспилотниками — одна из ключевых задач, над которой работают и промышленность, и «умельцы по всей стране». Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками СВО.
По его словам, государство всерьёз занято вопросами защиты от беспилотников. Над этим работает промышленность, военные, Минобороны и даже гражданские.
«Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране», — подчеркнул президент.
Ранее Путин сообщил, что в России активно развиваются два класса беспилотников: FPV-дроны, управляемые оператором, и более сложные аппараты с использованием элементов ИИ. Кроме того, ведётся разработка тяжёлых дронов со спутниковым управлением.
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