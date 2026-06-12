Путин заявил об активной работе России над FPV-дронами и беспилотниками с ИИ

Президент России Владимир Путин отметил прогресс в сфере создания FPV-дронов и аппаратов с искусственным интеллектом. Заявление прозвучало 12 июня на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции.

Глава государства подчеркнул высокую интенсивность работ по этим направлениям. «Очень активная работа идет по этим направлениям, ну очень», — сказал он.

Речь шла о двух ключевых сегментах беспилотной техники. Первый — FPV-дроны, управляемые оператором от первого лица. Второй — более сложные системы, оснащённые элементами искусственного интеллекта.

Детали текущих проектов и конкретные технические характеристики разработок президент не уточнил.

Развитие подобных технологий остается одним из приоритетных запросов в условиях современных боевых действий. Беспилотные летательные аппараты с ИИ способны действовать автономно, выполняя задачи без постоянного контроля со стороны оператора.