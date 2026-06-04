В зоне СВО могут появиться аэростаты для доставки дронов, бомб и военных грузов

Испытания воздухоплавательной техники для возможного применения в зоне спецоперации проведёт российская компания «Аэроплатформы» до конца 2026 года. Разработки рассматриваются как средство доставки беспилотников и планирующих авиабомб. Об этом ТАСС сообщили в ЦБСТ.

Испытательная программа компании включает проверку нескольких типов воздухоплавательных систем, которые планируется адаптировать под военные задачи после завершения тестов. Ранее привязные малые аппараты уже проходили апробацию в зоне СВО, где использовались в качестве воздушных ретрансляторов связи. По итогам испытаний конструкция будет дорабатываться для расширения функционала и применения в условиях боевых задач.

«В контексте СВО такие аппараты можно применять для доставки в нужную локацию и сброса БПЛА, планирующих авиабомб, военных грузов и прочего», — говорится в сообщении.

В Центре беспилотных систем и технологий уточняют, что особый интерес представляют свободные аэростаты, способные подниматься на высоты от 10 до 30 километров. Такие платформы могут нести полезную нагрузку, достигающую сотен килограммов, и оснащаются системами балластировки для управления высотой и дрейфом. Отдельно отмечается их способность находиться в воздухе в течение нескольких суток, перемещаясь на большие расстояния за счёт атмосферных потоков.

По расчётам разработчиков, при благоприятных условиях такие аппараты способны достигать заданной точки максимум за двое суток полёта. В ЦБСТ подчёркивают, что аналогичные технологии уже применяются и противоположной стороной конфликта, однако там используются менее прочные латексные конструкции без армирования.

Завершение подготовки к запуску, как заявляется, может занимать около 30 минут при выстроенной логистике и отработанных процедурах. При этом эффективность аэростатов напрямую зависит от погодных условий и направления воздушных потоков, которые меняются в зависимости от сезона.

Ранее российские военные начали массово применять новые дроны-перехватчики «Молния ПВО», предназначенные для борьбы с воздушными целями. Аппарат создан на базе беспилотника «Молния», но отличается уменьшенными размерами и специальной конфигурацией для задач перехвата.