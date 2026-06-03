В США впечатлились грузовиками-зебрами ВС РФ, которые умеют «гипнотизировать» вражеские дроны

Специальная окраска грузовиков Вооружённых сил России, представляющая из себя белые полосы, способна «ослеплять» беспилотники с автономным наведением. Эффективность этого метода защиты оценило американское издание The War Zone.

Журналисты обратили внимание на фотографии российских «КамАЗов» и «Уралов» с необычным чёрно-белым, напоминающим полоски зебры, камуфляжем. Такая цветовая схема мешает дронам, использующим искусственный интеллект, корректно захватывать цель.

Автор публикации провёл параллель с камуфляжем британского флота времён Первой мировой войны. Геометрические узоры визуально разбивали корабль на части, из-за чего противнику было трудно определить расстояние до объекта. Аналогичным образом, пишет издание, деформирующая окраска может защитить технику от умных беспилотников.

«Дрон может распознать «Урал» с колёсной формулой 6×6 среди множества потенциальных целей, но если внешний вид автомобиля будет сильно искажён, система не сможет его идентифицировать», — говорится в материале. При этом автор добавил, что такая маскировка не панацея, ведь большинство решений в таких системах всё же принимает человек.

Ранее СМИ сообщили о новом покрытии для беспилотников, снижающем их заметность для радаров, оно уже поступило на рынок. Китайская разработка поглощает радиоволны и уменьшает отражение сигнала, что осложняет обнаружение и сопровождение дронов. По заявлениям создателей, материал отличается небольшим весом, надёжной адгезией, выдерживает нагрев до 250 градусов и сохраняет свойства даже при длительном воздействии солёного морского воздуха.