Китай начал продавать краску для невидимости дронов на радарах

Китайские разработчики вывели на рынок новое покрытие для беспилотников, которое помогает снизить их заметность для радиолокационных станций. О старте продаж радиопоглощающей краски серии XRAM-C сообщило издание Defence Blog.

Стелс-покрытие поглощает радиоволны и уменьшает отражение сигнала. Благодаря этому радарам становится сложнее обнаруживать и сопровождать беспилотные аппараты. Разработчики заявляют, что материал имеет небольшой вес, надёжно держится на поверхности и выдерживает нагрев до 250 градусов. Кроме того, покрытие сохраняет свои характеристики даже при длительном воздействии солёного морского воздуха.

Производители наносят состав методом распыления. После этого материал затвердевает. Для использования покрытия не требуется сложное оборудование. Его можно наносить как на новые, так и на уже эксплуатируемые дроны. Компания поставляет продукт в разных объёмах для производителей беспилотной техники.

Ранее Life.ru писал, что в госкорпорации «Ростех» разработали технологию, которая позволяет ударным беспилотникам действовать в составе группы и автоматически обмениваться данными о целях. Система уже прошла предварительные испытания на полигоне и успешно поразила реальные мишени. В основу разработки легли беспилотники Supercam.