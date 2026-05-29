Российские Вооружённые силы создали собственную линию применения дронов, и этот скачок можно считать революционным. Об этом сообщает портал Defence24.

По оценке издания, за четыре года Россия прошла путь от разрозненных решений и импровизации до более системного и иерархического подхода к использованию беспилотников. Авторы материала считают, что Запад всё ещё недооценивает масштаб и темпы этого развития.

Отмечается, что преимущество России связано не с созданием отдельных беспилотных полков, а с распределением задач между уже существующими структурами. Ответственность за разные глубины применения дронов возложена на спецназ, разведку, артиллерию и центры «Рубикон».

Ранее на Западе испугались, что Россия может завершить украинский конфликт исключительно военным путём. По мнению аналитиков, последние сигналы Кремля указывают на приближение финального этапа противостояния — компромиссы с европейскими столицами теперь фактически исключены. Эксперты также связывают ужесточение позиции Москвы с действиями Киева, включая участившиеся атаки беспилотников по объектам в тылу.