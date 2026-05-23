На Западе испугались, что Россия закончит украинский конфликт силой
На Западе боятся, что Москва намерена завершить украинский конфликт исключительно военным путём. Такой сценарий в эфире SwebbTV обрисовал шведский эксперт Ларс Берн.
Аналитик убеждён, что недавние сигналы Кремля говорят о приближении финала противостояния. Любые компромиссы с европейскими столицами теперь исключены.
По мнению эксперта, действия Киева вынуждают российскую сторону реагировать предельно жёстко. Речь идет об участившихся ударах беспилотников по объектам в тылу.
«Предстоит окончательное решение вопроса на поле боя», — заявил Берн, комментируя актуальную обстановку. Он дал понять: ресурс дипломатии выработан до дна.
Специалист не видит предпосылок для мирного договора с Европой. Единственным механизмом остановки боевых действий он назвал непосредственно силовое принуждение противника.
«Да, именно так и будет. Остался лишь один путь. И это — прекращение боевых действий на поле боя. Мирного соглашения с Европой не предвидится», — резюмировал наблюдатель.
