«Бессмысленно»: Лавров объяснил, когда Россия не будет начинать переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что начинать переговоры без перспективы достижения договорённостей не имеет смысла. По его словам, любая дипломатическая работа должна быть нацелена на поиск компромисса. Об этом он сообщил в интервью для интернет-издания «Детская редакция».

«Если перед началом переговоров ты уже знаешь и понимаешь, что не договоришься, лучше не начинать и не тратить время. Это бессмысленно», — подчеркнул он.

По словам министра, главной задачей любых консультаций остаётся достижение договорённостей между сторонами. Именно поэтому переговорный процесс, отметил он, всегда предполагает взаимные уступки.

Лавров пояснил, что компромисс является неотъемлемой частью дипломатии, особенно когда речь идёт о взаимодействии сразу нескольких участников международных организаций. Отдельно глава ведомства повторил, что ещё до начала обсуждений необходимо понимать, существует ли возможность прийти к общему решению.

Ранее Лавров сообщил, что окончательное решение конфликта вокруг Украины возможно только на основе взаимных уступок сторон. Министр напомнил о заявлениях президента Владимира Путина, касающихся контактов с США по украинскому вопросу. По словам Лаврова, Москва придерживается принципиальной позиции и намерена добиваться её реализации.