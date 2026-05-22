Лавров: Окончательное урегулирование по Украине будет результатом компромисса

В Москве исходят из того, что окончательное урегулирование по ситуации вокруг Украины станет результатом взаимных компромиссов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для интернет-издания «Детская редакция».

Он напомнил слова президента Владимира Путина о переговорах с американской стороной по украинскому кризису и отметил, что у России есть принципиальная позиция, которую она намерена отстаивать либо дипломатическим путём, либо в ходе специальной военной операции.

При этом министр подчеркнул, что итоговое урегулирование, по его мнению, в любом случае будет носить компромиссный характер и станет результатом согласования позиций нескольких государств.

В России неоднократно заявляли о готовности к переговорам по Украине при посредничестве США, если речь идёт о долгосрочном мирном урегулировании. Так, и посол РФ в Германии Сергей Нечаев говорил, что российская сторона открыта к диалогу, однако ключевым фактором остаётся позиция Киева и его готовность выполнять необходимые условия для достижения соглашения. Он подчеркнул, что Россия заинтересована именно в устойчивом и долгосрочном урегулировании, которое включало бы юридически обязывающие гарантии безопасности на международном уровне.