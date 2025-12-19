Россия готова идти на компромиссы в рамках диалога с США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, комментируя ход переговоров на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже.

«Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований. На предварительных встречах в Москве нам сделали предложения, обратились с просьбой пойти на определённые компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения. Но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны», — подчеркнул президент.

Ранее президент заявил, что Москва не видит со стороны Украины готовности к мирному урегулированию конфликта. Он напомнил, что война началась после событий 2014 года, которые были квалифицированы как государственный переворот, и отметил, что Киев тогда «обманул» ожидания о мирном решении проблем.