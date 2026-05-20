Российские дроноводы начали прокладывать «коридоры» через фронт, с тревогой пишут на Западе

Российские военные прокладывают маршруты движения своих беспилотников через так называемые серые зоны. Для создания «коридоров» бойцы незаметно изучают территорию и прощупывают оборону ВСУ, после чего оборудуют в нужных точках пункты для запуска БПЛА. Об этом сообщает Forbes.

«Это пути через спорные районы, где российские тактические беспилотники могут действовать в достаточном количестве, чтобы доминировать в местном воздушном пространстве», — говорится в тексте.

Подобные посты затем помогают продвижению российских войск, обеспечивая поддержку с воздуха. Наши военные «видят» при помощи дронов позиции противника, ведут разведку и корректируют удары. Один из ярких примеров удачных «коридоров» — это маршруты под Константиновкой в ДНР, утверждается в статье.

Ранее сообщалось, что российские военные проводят учения по отработке операций с оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», включая получение специальных боеприпасов и подготовку к пускам.