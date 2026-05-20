Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 09:59

Российские дроноводы начали прокладывать «коридоры» через фронт, с тревогой пишут на Западе

Forbes: Россия незаметно создаёт «коридоры» для своих дронов через серую зону

Дрон-камикадзе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Дрон-камикадзе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Российские военные прокладывают маршруты движения своих беспилотников через так называемые серые зоны. Для создания «коридоров» бойцы незаметно изучают территорию и прощупывают оборону ВСУ, после чего оборудуют в нужных точках пункты для запуска БПЛА. Об этом сообщает Forbes.

«Это пути через спорные районы, где российские тактические беспилотники могут действовать в достаточном количестве, чтобы доминировать в местном воздушном пространстве», — говорится в тексте.

Подобные посты затем помогают продвижению российских войск, обеспечивая поддержку с воздуха. Наши военные «видят» при помощи дронов позиции противника, ведут разведку и корректируют удары. Один из ярких примеров удачных «коридоров» — это маршруты под Константиновкой в ДНР, утверждается в статье.

Песков: ВС РФ примут меры для нейтрализации угроз Зеленского
Песков: ВС РФ примут меры для нейтрализации угроз Зеленского

Ранее сообщалось, что российские военные проводят учения по отработке операций с оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», включая получение специальных боеприпасов и подготовку к пускам.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Оружие
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar