Лето на СВО: Украинские «птички» массово сгорают на русском «Солнцепёке»

Российские военные кардинально пересмотрели применение тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» в зоне проведения СВО. Теперь приоритетными целями для боевых машин стали укрытия операторов беспилотников и пункты управления дронами противника, сообщает газета «Известия» со ссылкой на информированные источники.

Ранее «Солнцепёки» в первую очередь использовались для уничтожения скоплений живой силы и бронетехники, но сейчас акценты сместились в сторону охоты за дроноводами, прячущимися в укрытиях. Военный эксперт Юрий Лямин считает изменение тактики логичным решением, ведь «поражение укрытий — это то, для чего в своё время ТОСы и создавались».

Боеприпас объёмного взрыва, который использует ТОС, обладает большой зоной поражения и позволяет накрыть сразу всю вражескую позицию, что особенно эффективно против расчётов БПЛА, добавил эксперт по химическому оружию Олег Желтоножко.

