Новый российский ЗАК «Цитадель» может уничтожать целые рои вражеских дронов

Новый российский зенитно-артиллерийский комплекс «Цитадель» может быстро поражать сразу несколько воздушных целей благодаря уникальным техническим решениям, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, роботизированная система оснащена 30-миллиметровой пушкой с программируемыми зарядами.

Специальная оптико-электронная станция способна в реальном времени вычислить точную дистанцию и траекторию объекта, а снаряд подрывается в непосредственной близости от цели, формируя плотное облако шрапнели, которое гарантированно уничтожает беспилотник. За счёт высокой скорострельности ЗАК может поражать не один дрон, а сразу несколько.

«ЗАК-30 в воздухе находит стаи БПЛА и по очереди, но с большой скоростью, их уничтожает, благодаря своему программируемому снаряду», — подчеркнул историк войск ПВО в интервью 360.ru.

Напомним, ранее «Ростех» создал комплекс «Цитадель» с умными снарядами. ЗАК умеет перехватывать вражеские беспилотники разных моделей.