Генерал Бенедиктов: Два полка военно-транспортной авиации оснастили Ил-76МД-90А

Два полка российской военно-транспортной авиации полностью перешли на новейшие Ил-76МД-90А, рассказал журналистам командующий ВТС генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

«В 2025 году гособоронзаказ для нас был выполнен в полном объёме. Мы получили новые самолеты Ил-76МД-90А, которыми уже перевооружены два полка», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Помимо поставок новой техники, в военно-транспортной авиации ведётся модернизацию уже имеющихся образцов. Например, самые перспективные Ил-76МД улучшаются до Ил-76МД-М. В целом за последние годы флот и география базирования расширяются, а за последние пять лет были случаю восстановления старых воинских частей.

