Эпоха «Мотор Сич» закончена: «Ростех» анонсировал выпуск сверхтяжёлого двигателя

«Ростех» готовит к презентации новый силовой агрегат, который должен заменить поставки оборудования с украинских предприятий. Директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов заявил, что речь идёт о сверхтяжёлом и сверхмощном двигателе.

«Работаем над сверхтяжёлым, сверхмощным двигателем с тем, чтобы заменить продукцию «Мотор Сич», и в ближайшие годы выйдем с новым двигателем», — цитирует Кладова РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что «Ростех» работает с Китаем над передовым тяжёлым вертолётом нового поколения. Его выход на рынок станет сенсацией. Совместная работа ведётся с китайской компанией Avicopter. Машина находится в стадии разработки.