Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 11:52

Эпоха «Мотор Сич» закончена: «Ростех» анонсировал выпуск сверхтяжёлого двигателя

«Ростех» готовится представить собственный сверхтяжёлый авиационный двигатель

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

«Ростех» готовит к презентации новый силовой агрегат, который должен заменить поставки оборудования с украинских предприятий. Директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов заявил, что речь идёт о сверхтяжёлом и сверхмощном двигателе.

«Работаем над сверхтяжёлым, сверхмощным двигателем с тем, чтобы заменить продукцию «Мотор Сич», и в ближайшие годы выйдем с новым двигателем», цитирует Кладова РИА «Новости».

По словам Кладова, разработка должна полностью заместить продукцию «Мотор Сич» в ближайшие годы.

Для охраны, поиска и доставки: «‎Ростех» показал сразу 3 новых беспилотника
Для охраны, поиска и доставки: «‎Ростех» показал сразу 3 новых беспилотника

Ранее Life.ru сообщал, что «Ростех» работает с Китаем над передовым тяжёлым вертолётом нового поколения. Его выход на рынок станет сенсацией. Совместная работа ведётся с китайской компанией Avicopter. Машина находится в стадии разработки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Ростех
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar