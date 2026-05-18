Станет сенсацией: Россия и Китай разрабатывают тяжёлый вертолёт грузоподъёмностью до 16 тонн

«Ростех» работает с Китаем над передовым тяжёлым вертолётом нового поколения. Его выход на рынок станет сенсацией, заявил РИА «Новости» директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов.

Совместная работа ведётся с китайской компанией Avicopter. Машина находится в стадии разработки.

«Это будет вертолёт тяжелее, чем Ми-171, но легче, чем Ми-26», — пояснил Кладов на полях российско-китайского Экспо в Харбине.

Самый крупный в мире вертолёт — Ми-26, его грузоподъёмность — 20 тонн. Ми-171 поднимает 10–12 тонн. Новая машина, по словам Кладова, сможет брать на борт 14–16 тонн.

Сейчас производство тяжёлого вертолёта проходит государственный аудит КНР. После этого можно будет переходить к практическим шагам по организации выпуска.

Машину проектирует КНР, а российская сторона разрабатывает для вертолёта узлы и агрегаты, которые китайским специалистам пока плохо даются — в частности, редуктор и трансмиссию. Все работы по контракту полностью завершены. В России для такого вертолёта рынка нет, потому что у страны есть Ми-26.

«А им нужен такой тяжёлый вертолёт, особенно для Тибета, поэтому Китай крайне заинтересован в появлении этой машины, и здесь мы тесно с ним кооперируем», — заключил Кладов.

Ранее сообщалось, что «Ростех» начнёт серийный выпуск импортозамещённых SSJ-100 с 2027 года. К 2030 году в России планируется выпускать 36 лайнеров МС-21, 20 машин SSJ-100 и 12 — Ил-114.