«Ростех» создал комплекс «Цитадель» с умными снарядами против беспилотников

В России создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель», который умеет перехватывать вражеские беспилотники разных моделей при помощи «умных» снарядов. Впервые разработку продемонстрируют на Международном форуме по безопасности, который пройдёт с 26 по 29 мая в Московской области.

«Он эффективно борется с различными типами беспилотников противника за счёт автоматизации и «умных» снарядов. Высокие характеристики комплекса уже подтверждены в реальных условиях», — уточнили в пресс-службе «Ростеха».

Комплекс ЗАК-30 «Цитадель» калибра 30 миллиметров создан для круглосуточной защиты стационарных объектов от ударов дронов противника. Система имеет специальную оптико-электронную и радиолокационную «начинку» для обнаружения БПЛА.

При этом «Цитадель» умеет наводить снаряд, составляя наиболее оптимальную траекторию полёта к вражескому объекту, что позволяет наносить удары рационально и экономно. Комплекс может полностью работать автоматически и уже прошёл тестирование в реальных условиях.

Ранее «Ростех» создал новый силовой агрегат, который должен заменить поставки оборудования с украинских предприятий. Директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов заявил, что речь идёт о сверхтяжёлом и сверхмощном двигателе.