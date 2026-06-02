Украина и страны Евросоюза за последние два года вложили в производство беспилотников в Польше, Великобритании, Германии и Нидерландах не менее 3,5 миллиарда долларов, подсчитали в RT, изучив реестры юридических лиц. По данным издания, ключевой игрок на этом рынке — частный концерн Ukrspecsystems, основанный в 2014 году гражданами Украины Вячеславом Костюком и Сергеем Левковским.

Оппозиционная украинская пресса называет это предприятие «бизнесом Давида Арахамии» — одного из ближайших соратников Владимира Зеленского и лидера партии «Слуга народа», который ещё в 2020 году одолжил компании 698 тысяч гривен. Успехи завода связывают с лоббистскими возможностями депутата.

Именно это предприятие создало разведывательные беспилотники PD-1, PD-2, SHARK и Mini Shark, которые массово используются на фронте. Сегодня Украина нужна Европе как испытательный полигон для обкатки технологий в реальных боевых условиях, уверены опрошенные аналитики.

Тем временем Запад планирует передать Украине технологии для группового управление БПЛА с помощью ИИ. Подобные системы способны кардинально изменить характер боевых действий, заявил журналист Максим Шевченко.