«Сами определяют цели»: Запад хочет вооружить Украину роями неуязвимых дронов с ИИ

Запад планирует передать Украине технологии, позволяющие осуществлять групповое управление беспилотниками с помощью искусственного интеллекта, заявил журналист Максим Шевченко. По его словам, подобные системы способны кардинально изменить характер боевых действий.

Дроны без участия человека смогут определять цели и стратегию атаки. Группировка из нескольких тысяч аппаратов, способных нести значительный боезаряд, станет практически неуязвимой для традиционных методов отражения атак, полагает эксперт.

«Ключевая опасность таких систем заключается в их способности действовать автономно и массированно», — подчеркнул собеседник RTVI.

Однако у России есть мощное оружие против вражеских беспилотников. Ранее «Ростех» создал комплекс «Цитадель» с умными снарядами. ЗАК может уничтожать целые рои дронов.