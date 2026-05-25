«Саркофаг» не помог: FPV-дрон ювелирно разнёс суперзащищённую подстанцию под Сумами

Российский беспилотник пробил многоуровневую защиту и уничтожил электроподстанцию в Сумской области. Объект был закрыт «железобетонным саркофагом» и противодроновым металлическим каркасом.

По информации SHOT, наши военные атаковали подстанцию 330 кВ «Сумы-Северная» в селе Песчаное. Это важнейший распределительный узел региона, питающий весь город Сумы, большинство промышленных предприятий и железнодорожную инфраструктуру.

Оператор FPV-дрона использовал оптоволокно и залетел внутрь защиты со второй попытки. В первый заход он нашёл отверстие, а во второй — уже атаковал. Взрыв уничтожил подстанцию. Удар вызвал сильную перегрузку в сети.

Заводы, работающие сейчас на нужды ВСУ, остановились. Киевский режим пытался максимально укрыть стратегический объект, однако российские военные нашли уязвимое место.

