Добычей смертоносного русского «квартета» стал центр подготовки дроноводов ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские войска за сутки нанесли удары по центру подготовки специалистов беспилотных систем, а также по объектам, связанным с производством и хранением беспилотников ВСУ.

По данным ведомства, для ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Как уточнили в Минобороны РФ, поражение было нанесено центру подготовки операторов беспилотных систем, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения дальнобойных беспилотников и безэкипажных катеров. Также, по информации министерства, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников в 148 районах.

Ранее зоне проведения спецоперации уничтожили немецкий Leopard. По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск не только поразили танк, но и улучшили своё положение на переднем крае.