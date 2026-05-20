Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 09:35

Минобороны сообщило об уничтожении ещё одного танка Leopard в зоне СВО

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Подразделения Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили танк Leopard немецкого производства в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, российские военные также улучшили положение по переднему краю.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны уточнили, что за сутки противник потерял до 100 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевую бронированную машину «Казак», 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию.

Песков: ВС РФ примут меры для нейтрализации угроз Зеленского
Песков: ВС РФ примут меры для нейтрализации угроз Зеленского

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что ВС России за одни сутки поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, в военном ведомстве сообщили о переходе Волоховки под контроль российских сил. Это позволило расширить безопасную зону и взять под контроль ключевую трассу.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar