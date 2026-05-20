Минобороны сообщило об уничтожении ещё одного танка Leopard в зоне СВО
Обложка © ChatGPT
Подразделения Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили танк Leopard немецкого производства в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, российские военные также улучшили положение по переднему краю.
В Минобороны уточнили, что за сутки противник потерял до 100 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевую бронированную машину «Казак», 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию.
Накануне в Минобороны РФ рассказали, что ВС России за одни сутки поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, в военном ведомстве сообщили о переходе Волоховки под контроль российских сил. Это позволило расширить безопасную зону и взять под контроль ключевую трассу.
