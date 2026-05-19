ВС России поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые ВСУ

ВС России за минувшие сутки поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны. Удары наносились и по другим объектам.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение <...> складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны рассказывало, как расчёт реактивного «Урагана» ВС РФ нанёс удар по украинским военнослужащим, пытавшимся провести ротацию на Красно-Лиманском направлении. Скопление живой силы выявила аэроразведка.