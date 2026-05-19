Расчёт «Урагана» накрыл скопление ВСУ при попытке ротации под Красным Лиманом

Расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» 25-й армии нанёс удар по украинским военным, которые пытались провести ротацию на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Аэроразведка выявила скопление живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Координаты целей передали на командный пункт артиллерии. После получения целеуказания расчёт снял боевую машину с маскировки и выдвинулся в назначенный район. Заняв огневую позицию, военнослужащие развернули и навели реактивную систему. Точным залпом 220-мм реактивных снарядов на дальность свыше 25 километров они поразили все заданные цели. Затем артиллеристы покинули огневую позицию, замаскировали машину и укрылись в подготовленном подземном укрытии.

«Получив целеуказания, расчёт «Урагана» произвёл снятие с маскировки боевой машины и выдвинулся в назначенный район. Заняв огневую позицию, военнослужащие произвели развёртывание и наведение реактивной системы. Точным залпом 220-мм реактивных снарядов на дальность свыше 25 километров были поражены все заданные цели», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

