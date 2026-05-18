Российский боец Джокер по едва заметной дымке вычислил и уничтожил танк ВСУ
Обложка © ТАСС / Александр Река
Боец 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Артист рассказал RT, как его сослуживец Джокер уничтожил танк ВСУ, который несколько месяцев атаковал российские позиции.
Противник выкатывался с закрытых позиций, отрабатывал комплект и уходил обратно. Обнаружить его долгое время не удавалось.
Джокер, обладающий особой внимательностью к деталям, заметил едва различимую дымку после выхода из ствола. Несмотря на то, что враг оперативно накрывал это место, наш боец засёк врага, и танк был уничтожен. Сам герой сейчас находится на лечении.
