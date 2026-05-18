Российский боец Джокер по едва заметной дымке вычислил и уничтожил танк ВСУ

Боец 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Артист рассказал RT, как его сослуживец Джокер уничтожил танк ВСУ, который несколько месяцев атаковал российские позиции.

Противник выкатывался с закрытых позиций, отрабатывал комплект и уходил обратно. Обнаружить его долгое время не удавалось.

Джокер, обладающий особой внимательностью к деталям, заметил едва различимую дымку после выхода из ствола. Несмотря на то, что враг оперативно накрывал это место, наш боец засёк врага, и танк был уничтожен. Сам герой сейчас находится на лечении.

А ранее Life.ru рассказывал, что танк «Прорыв» в зоне СВО уничтожил окопавшихся боевиков ВСУ с максимальной дистанции. Благодаря грамотному использованию особенностей рельефа местности «Прорыв» работал по типу ствольной артиллерии, ведя стрельбу с расстояния в десять километров.