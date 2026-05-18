Российские военные успели спастись за секунды до сожжения блиндажа дронами ВСУ

Оператор FPV-дронов 291-го полка с позывным Мартын в беседе с RT рассказал, как российские бойцы спаслись за секунды до уничтожения их укрытия десятками украинских беспилотников.

По его словам, враг сжёг позицию и блиндаж, но наши военные успели выскочить. При попытке отъехать противник пытался их подловить, но тоже не вышло.

«Может, прослушивали нас, но как мы начинали движение, сразу повышалась активность дронов», — вспомнил боец.

Спастись удалось благодаря обманным манёврам.

