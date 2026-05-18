19-летний оператор БПЛА Мартын рассказал, как подписал контракт с Минобороны

Оператор БПЛА 291-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Мартын рассказал военкору RT Владу Андрице, как подписал контракт с Минобороны в 19 лет. По словам парня, его близкий друг ушёл на фронт одним из первых.

Приятель посоветовал ему обучиться управлению дронами. Мартын последовал совету, нашёл людей, которые помогли освоить азы, получил базовые знания и отправился в зону СВО.

Как отмечает корреспондент, на счету молодого бойца уже целый ряд уничтоженных целей.

А ранее Life.ru сообщал, что с начала 2026 года контракт с армией заключили 127 тысяч россиян. Ещё 10 тысяч человек оформили документы для вступления в добровольческие формирования, добавил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.