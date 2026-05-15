СК сообщил, сколько получивших гражданство России ушли служить по контракту

Более 39 тыс. новых граждан России заключили контракты с Минобороны

Обложка © DALL-E / Life.ru

С 2023 года более 39 тысяч человек, получивших российское гражданство, заключили контракты о прохождении военной службы. Об этом сообщил руководитель Главного военного следственного управления СК РФ Константин Корпусов. По его словам, на воинский учёт поставили более 112 тысяч человек из числа впервые принятых в гражданство России.

«Из числа впервые принятых в гражданство поставлены на учет более 112 тыс. лиц. Свыше 39 тыс. граждан заключили контракты о прохождении военной службы», — рассказал Корпусов.

Он добавил, что эти меры вместе с содействием Минобороны позволили фактически укомплектовать около девяти бригад сухопутных войск.

Ранее в Госдуме отозвали законопроект о лишении гражданства за уклонение от воинского учёта. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин объяснял это тем, что аналогичная норма уже принята и вступила в силу. Согласно действующим правилам, неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт может стать основанием для прекращения приобретённого российского гражданства.

Марина Фещенко
