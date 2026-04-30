Армия пополняется: Медведев назвал впечатляющие цифры по количеству контрактников

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскрыл актуальную статистику по привлечению граждан на военную службу. За первые месяцы текущего года ряды Вооружённых сил пополнили десятки тысяч добровольцев.

По словам политика, «127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы». Ещё 10 тысяч человек оформили документы для вступления в добровольческие формирования.

Суммарно с января 2026 года рядовой и офицерский состав пополнился на 137 тысяч новобранцев. Эти данные председатель партии «Единая Россия» озвучил во время выступления на марафоне «Знание.Первые».

Для сравнения политик привел показатели минувшего периода. За весь 2025 год на аналогичных условиях в армию пришли 450 тысяч человек.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что текущая ситуация не требует проведения новой волны мобилизации. Комментируя циркулирующие слухи, он подчеркнул, что на этот счёт всегда много недостоверной информации, однако реальной необходимости в дополнительном призыве в настоящий момент нет.