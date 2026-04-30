Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 08:22

Медведев: Победа в СВО обеспечит рост доходов и стабильность в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что победа России в специальной военной операции может создать условия для устойчивого развития страны и решения ключевых социальных задач. Об этом он сказал на просветительском марафоне «Знание. Первые», подчеркнув, что речь идёт о долгосрочных изменениях в экономике и социальной сфере.

«Победа принесёт стабильность, мы сможем развиваться по полноценному прогнозируемому сценарию», — сказал он.

По словам Медведева, среди ожидаемых результатов — рост доходов населения, улучшение жилищных условий и решение демографических задач. Он также отметил важность развития систем здравоохранения и образования, назвав их ключевыми направлениями внутренней политики.

Отдельно политик заявил, что большинство граждан, по его оценке, ожидают завершения военной операции и победы. Для достижения этого, как подчеркнул Медведев, необходимо продолжать работу как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу.

«Это не просто политика»: Дмитрий Медведев раскрыл истинную суть противостояния с Западом
«Это не просто политика»: Дмитрий Медведев раскрыл истинную суть противостояния с Западом

Ранее Медведев заявил, что методы «торговых договорённостей» не подходят для урегулирования международных конфликтов. Он отметил, что подходы, характерные для коммерческих сделок, редко работают в сфере геополитики.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Совбез РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество Знание
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar