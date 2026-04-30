«Это не просто политика»: Дмитрий Медведев раскрыл истинную суть противостояния с Западом

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с программным заявлением относительно текущей геополитической ситуации. Выступая на марафоне «Знание.Первые», политик охарактеризовал отношения между Москвой и западными странами как критическую фазу.

По словам Медведева, нынешнее противостояние вышло за рамки обычных политических или экономических споров. Председатель партии «Единая Россия» подчеркнул, что сегодня ситуация носит предельно серьёзный характер.

«Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер, то есть это вопрос существования», — констатировал государственный деятель.

Подобная риторика указывает на то, что российское руководство рассматривает текущий курс оппонентов не просто как недружественный, а как угрозу самому государственному устройству.

Это не первое выступление политика на просветительском марафоне. В прошлом году он анализировал, как Великая Отечественная война сформировала современный мир и повлияла на глобальные процессы, а также рассуждал с аудиторией о причинах конфликтов и способах их урегулирования.