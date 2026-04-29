Медведев прочитает лекцию на просветительском марафоне «Знание. Первые»

В четверг, 30 апреля, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев примет участие в просветительском марафоне «Знание. Первые». Его лекция пройдёт в московском «Манеже», а трансляция будет доступна на ресурсах общества «Знание», включая их сайт, «Знание.ТВ» и группу «ВКонтакте».

Это не первое выступление политика на просветительском марафоне. В прошлом году он анализировал, как Великая Отечественная война сформировала современный мир и повлияла на глобальные процессы, а также рассуждал с аудиторией о причинах конфликтов и способах их урегулирования.

Нынешний марафон «Знание. Первые» проводится в честь Года единства народов России, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и является частью нацпроекта «Молодёжь и дети». Мероприятие пройдёт по всей стране, привлекая более 18 тысяч человек и более сотни лекторов. В Донецкой Народной Республике организацией занимаются российское общество «Знание» и местное министерство молодежной политики.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал старт просветительскому марафону «Знание. Первые» в столичном «Манеже». В своей лекции глава правительства рассказал слушателям о профессиональном росте и возможностях для самореализации в стране. Мероприятие, которое продлится три дня, объединило военных корреспондентов, участников спецоперации, учёных и спортсменов.