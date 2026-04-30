«Царствуют, но не правят»: Медведев осадил политические амбиции Карлов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на недавние политические высказывания европейских монархов. Он призвал их вспомнить старый афоризм. Об этом он написал в соцсети X.

«Как иначе расценить разглагольствования Карла III и Карла XVI Густава о защите Украины и 5-й статье договора НАТО? Не пора ли им вспомнить, что они «царствуют, но не правят»?» — уточнил Медведев.

Поводом стали встреча главаря киевского режима Владимира Зеленского с королём Швеции Карлом XVI Густавом, а также речь британского короля Карла III в Конгрессе США. Медведев обвинил монархов в том, что они «выбросили правила» и ввязались в политику.

Напомним, ранее Карл III выступил перед обеими палатами Конгресса США, обозначив стратегические приоритеты британской внешней политики в условиях стремительно меняющегося миропорядка. Главной темой выступления стала незыблемость трансатлантического партнёрства, которое находится под угрозой из-за растущего скептицизма в американских политических кругах. Особого внимания заслуживает ответ британской стороны на критику, ранее озвученную Дональдом Трампом. Не называя прямо имени президента, Карл III акцентировал внимание на критической важности сохранения НАТО как единственного эффективного инструмента сдерживания угроз. Монарх подчеркнул: любые попытки поставить под сомнение целостность Альянса играют на руку внешним противникам Запада.