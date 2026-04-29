В США и Великобритании сформировался единый курс по поддержке Украины и противостоянию России. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своём телеграм-канале.

«Русофобский консенсус Лондона и Вашингтона», — написал он.

По его словам, речь короля Карла III в Конгрессе США стала демонстрацией такого подхода. Коц отметил, что британский монарх напомнил о совместных военных кампаниях. В их числе — мировые войны, холодная война и Афганистан. По мнению военкора, это прозвучало как призыв к дальнейшему объединению. Он подчеркнул, что Конгресс отреагировал аплодисментами стоя. Корреспондент считает, представители обеих партий выступили едино, несмотря на внутренние разногласия.

«Как говорится, вместе с Гитлером — против Сталина. Это к вопросу о том, что американцы вдруг полюбили Россию и перестали помогать Украине. Нет никакой любви. И никогда не будет», — написал Коц.

Ранее сообщалось, что Карл III и Дональд Трамп могут состоять в дальнем родстве. Как выяснили исследователи, далёкий родственник, объединяющий обе стороны, — это шотландский аристократ, живший в шестнадцатом столетии и носивший титул третьего графа Леннокса.