28 апреля, 13:39

Боже, храни кузена: Трамп и Карл III оказались родственниками

Обложка © ТАСС / ТАСС / АР

Британские таблоиды сделали сенсационное генеалогическое открытие. Оказывается, король Соединённого Королевства Карл III и американский президент Дональд Трамп могут состоять в дальнем родстве.

Как утверждают издания Mirror и Daily Mail, аналитики газеты нашли у монарха и лидера США «общего предка». Им стал шотландский дворянин — третий граф Леннокс, живший в XVI веке. Это делает политиков пятнадцатиюродными братьями.

Королевский биограф в своей книге «Елизавета II: в частной жизни. В публичной жизни. История изнутри» подтверждает: «Чарльз и Трамп происходят от одного и того же шотландского дворянина».

«Мы знаем, что президент Трамп, открыто заявляющий о своих роялистских взглядах, уже считает короля «отличным парнем» и «бойцом»... его привязанность может стать ещё сильнее, когда он узнает об этой родословной», — приводит издание цитату из книги.

Впрочем, официальные представители Букингемского дворца и Белого дома воздержались от комментариев по поводу «королевской находки». Но если верить таблоидам, теперь Трамп и Карл могут официально называть друг друга кузенами — пусть и очень дальними.

Ранее Life.ru писал, что Трамп нарушил протокол, похлопав короля Великобритании Карла III по плечу. По неписаным правилам, никому из посторонних не разрешается первым устанавливать физический контакт с членами королевской семьи. Но раз выяснилось, что теперь Трамп и Карл III родственники, может, такую дерзость американскому лидеру и простят.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Дарья Денисова
