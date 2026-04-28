Трамп нарушил протокол, похлопав короля Великобритании Карла III по плечу

Во время государственного визита британского монарха Дональд Трамп позволил себе жест, который некоторые сочли фамильярным. После рукопожатия и общих фото американский лидер, направляясь в резиденцию, похлопал Карла III по плечу.

По неписаным правилам, никому из посторонних не разрешается первым устанавливать физический контакт с членами королевской семьи.

Однако эксперт по языку тела Джуди Джеймс в беседе с The Daily Mail отметила, что, хотя формально это нарушение, сам монарх не выказал недовольства. Карл относится к этому спокойно, — в отличие от своей покойной матери, королевы Елизаветы II.

Ранее Life.ru писал, что власти Вашингтона по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских рядом с Белым домом в преддверии визита короля Карла III, после чего их заменили. 15 австралийских флагов некоторое время развевались у резиденции президента США, ожидая приезда монарха, однако затем их быстро сменили на британские.