Белый дом к приезду Карла III украсили австралийскими флагами вместо британских

Власти Вашингтона по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских рядом с Белым домом в преддверии визита короля Карла III, после чего их заменили. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника министерства транспорта столицы США.

По данным агентства, 15 австралийских флагов некоторое время развевались у резиденции президента США, ожидая приезда монарха, однако затем их быстро сменили на британские. Всего по случаю визита короля в городе разместили более 230 флагов.

Фактически Карл III является официальным главой Австралии, однако в практическом плане эта роль остаётся лишь церемониальной.

Ранее Life.ru рассказывал, что американский президент Дональд Трамп каждую неделю общается по переписке с Карлом III и рассказывает ему о своих президентских делах. Кроме того, монарх с политиком делятся друг с другом новостями из жизни своих семей.