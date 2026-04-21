«Она значила так много»: Карл III почтил память Елизаветы II в день её столетия трогательным видео

21 апреля королеве Елизавете II исполнилось бы 100 лет. В связи с этой датой её старший сын, король Карл III, записал видеообращение в кабинете покойной матери в замке Балморал, где она скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

Видеообращение Карла III к покойной Елизавете II. Видео © X / @RoyalFamily

«В этот день, когда моей любимой матери исполнилось бы 100 лет, мы с семьёй вспоминаем её жизнь и утрату. Королева значила так много для всех нас, и мы вновь склоняем головы перед её памятью. Обещание, данное Елизаветой судьбе, изменило мир и оказало влияние на жизни множества людей в нашей стране, странах Содружества и за их пределами», — отметил британский монарх.

Карл III напомнил, что его мать была самой долгоправящей монархиней в истории Соединённого Королевства и мира. Её почти столетняя жизнь была наполнена удивительными переменами, но на протяжении всех этих лет она оставалась неизменной, стойкой и преданной людям, которым служила. По словам короля, миллионы запомнят её благодаря важным историческим событиям, а многие — по мимолётным встречам, добрым словам и искренним улыбкам.

В своём выступлении Карл также коснулся скандалов в королевской семье, упомянув лишение титула своего брата Эндрю из-за связи с осуждённым преступником Джеффри Эпштейном, а также отметил нестабильность современного мира. Британский монарх призвал всех стремиться к улучшению обстановки на планете, несмотря на существующие разногласия.

Ушедшая из жизни в 2022 году правительница Соединённого королества оставила наследие не только как королева, но и как мать четверых наследников.