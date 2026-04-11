Конец династии: В Британии считают, что Карл III может стать последним королём в истории страны

Репутация британской монархии упала настолько, что действующий король Карл III может оказаться финальным правителем из этой династии. Такое мнение озвучил глава Рабочей партии (WPB) Соединённого Королевства Джордж Гэллоуэй в разговоре с РИА «Новости».

По словам политика, высока вероятность проведения общенационального голосования после смерти Карла III. Он напомнил, что нынешний монарх имеет серьёзные проблемы со здоровьем, поэтому вопрос не из разряда отдалённого будущего.

Уважением подданных пользовалась лишь покойная Елизавета II. Однако череду громких скандалов, случившихся в последние годы её жизни и после кончины королевы, подорвал интерес к венценосной семье.

Особенно сильный удар по репутации нанесла история с раскрытием связей принца Эндрю и осуждённого финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

«Я абсолютно уверен, что к концу века монархия исчезнет», — подчеркнул Гэллоуэй.

Карлу III 77 лет, он взошёл на престол в 2022 году. Отсчёт британской монархии, как считают современные историки, начался около 1100 лет назад. Первым королём Англии, по их мнению, был Этельстан, правивший ещё в X веке.