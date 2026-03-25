Великобритания готовится к публикации архивов о связях Эндрю с Эпштейном

Министерство торговли Великобритании приступило к подготовке документов, касающихся связей экс-принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном в период, когда Эндрю занимал пост торгового представителя страны. Об этом сообщил младший министр по торговой политике Крис Брайант.

В письменном обращении к парламенту Брайант указал, что ведомство уже начало проверку собственных архивов. Параллельно аналогичный поиск поручено провести и другим государственным структурам, включая министерство иностранных дел и кабинет министров. Часть материалов относится к 2001 году и более раннему периоду. Значительная доля таких документов хранится исключительно в бумажном виде.

А ранее кронпринцесса Норвегии Метте-Марит впервые публично высказалась о своих отношениях с Джеффри Эпштейном. Наследницу трона уличили в тесных связях с американским финансистом. Она заявила, что предприниматель манипулировал ею. Метте-Марит не стала раскрывать имя друга, познакомившего её с Эпштейном, и ушла от некоторых вопросов, в частности, сказав, что не помнит, какую информацию нашла о нём в интернете после знакомства.