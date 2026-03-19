«Мне стыдно»: Россиянка призналась, как невольно помогала вербовать девушек для Джеффри Эпштейна

Модель из Москвы Лана Пожидаева поделилась новыми подробностями о том, как происходила вербовка женщин в окружении финансиста Джеффри Эпштейна. Интервью с россиянкой опубликовало издание Wall Street Journal.

«Мне стыдно, и я постоянно думаю об этих других женщинах. Мне приходилось выглядеть счастливой, постоянно улыбаться, в то время как втайне я боролась с расстройствами пищевого поведения, депрессией и бессонницей», — сказала она.

По словам Пожидаевой, после судебного преследования в 2008 году Эпштейн стал избегать работы с несовершеннолетними и сосредоточился на взрослых моделях из Европы и России, внешность которых соответствовала определённому типажу. Она утверждает, что попала в окружение финансиста под предлогом участия в кастинге известного бренда, однако мероприятие так и не состоялось. В итоге, по её словам, она оказалась в зависимом положении и была вынуждена выполнять поручения Эпштейна.

В частности, Пожидаева заявила, что под видом скаута модельного агентства занималась поиском начинающих моделей, проверяла их данные и передавала информацию для отбора. Она отмечает, что таким образом вовлекалась в процесс вербовки других девушек. Россиянка также рассказала, что Эпштейн, по её наблюдениям, старался действовать осторожно и избегать внимания со стороны правоохранительных органов. При этом он, как утверждается, контролировал её финансы и обеспечивал условия жизни, включая жильё и оформление документов.

«Как только хищник создает среду зависимости, отказаться от неё просто невозможно», — заключила она.

Ранее сообщалось, что ключевую роль в схеме вербовки российских девушек в окружении Джеффри Эпштейна, по имеющимся данным, сыграла модель из Москвы Светлана Пожидаева, известная под псевдонимом Лана. В середине 2010-х годов Пожидаева работала аналитиком в финансовой компании, после чего подписала контракт с модельным агентством и переехала в Нью-Йорк. Там она познакомилась с Эпштейном и, по данным источника, стала его близким окружением и помощницей.