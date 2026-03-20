Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 марта, 12:35

«Я позволила манипулировать собой»: Кронпринцесса Норвегии оправдывается за связи с Эпштейном

Метте-Марит и Джеффри Эпштейн. Обложка © ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN, © Getty Images / Rick Friedman/Corbis

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит впервые публично высказалась о своих отношениях с Джеффри Эпштейном, который был уличён в педофилии. Наследницу трона уличили в тесных связях с американским финансистом. В интервью государственной телерадиокомпании NRK она заявила, что предпринимаиель манипулировал ею.

«Для меня невероятно важно взять на себя ответственность за то, что я недостаточно тщательно проверила информацию о нём. И взять ответственность за то, что я позволила так манипулировать собой и обманывать себя», — сказала она.

Королевский дворец сократил продолжительность интервью до 20 минут, сославшись на состояние здоровья кронпринцессы. В беседе она не стала раскрывать имя друга, познакомившего её с Эпштейном, и ушла от некоторых вопросов, в частности, сказав, что не помнит, какую информацию нашла о нём в интернете после знакомства.

Напомним, имя Метте-Марит частенько мелькает в «файлах Эпштейна». В Норвегии разразился скандал, из-за которого королевская семья и монархия в стране в целом оказались в кризисе. По мнению экспертов, кронпринцессе может грозить, пожалуй, самое страшное для любого представителя «голубых кровей» — лишение статуса.

Наталья Афонина
