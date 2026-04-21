100 лет Елизавете II: жила без паспорта и прав, осадила Тэтчер, водила грузовик и ела лимон с Гагариным Оглавление Девочка, которую не рассматривали на престол Как Елизавета ll стала королевой Правда ли, что королева Елизавета II не вмешивалась в политику Семья и дети королевы Елизаветы II Главные рекорды Елизаветы II Интересные факты о Елизавете II Как Лондон отпразднует 100-летие любимой королевы в 2026 году 21 апреля 2026 года королеве Елизавете II могло бы исполниться 100 лет. Биография, рекорды, правда ли, что она не вмешивалась в политику, и как Лондон празднует юбилей символа Великобритании — в статье Life.ru. 20 апреля, 22:15 God save the Queen: как жила и какие рекорды установила самая знаменитая британская королева Елизавета Вторая. Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia / Donald McKague, © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Сегодня королеве Елизавете II могло бы исполниться 100 лет. Вспоминаем жизнь и правление легендарного монарха, которая правила 70 лет и стала символом эпохи и олицетворением Великобритании. А также разбираем главный вопрос: правда ли, что королева не вмешивалась в политику и как ей это удавалось.

Девочка, которую не рассматривали на престол

Будущая королева родилась 21 апреля 1926 года. Она появилась на свет в семье принца Альберта и леди Елизаветы Боуз-Лайон при помощи кесарева сечения в 02:40 ночи в резиденции графа Стратмора на Брютон-стрит, дом номер 17. Это лондонский дом её бабушки и дедушки по материнской линии. При рождении принцесса получила имя Элизабет Александра Мэри Виндзор.

На момент рождения она была лишь третьей в очереди на престол. Елизавета и её младшая сестра Маргарет не посещали общественную школу. Девочки находились на домашнем обучении, изучали французский язык, математику и историю. Также им давали уроки пения, танцев и рисования.

В 1936 году умер дед Елизаветы король Георг V. Следующим монархом стал дядя принцессы — его старший сын Эдуард VIII. Однако он правил меньше года, так как отрёкся от престола ради разведённой женщины из США — Уоллис Симпсон, связь с которой не была одобрена Короной. Таким образом, в 1937 году на престол взошёл отец Елизаветы, принц Альберт, взявший себе имя Георг VI, а мать будущей монархини, Елизавета Боуз-Лайон, стала королевой-консортом и впоследствии была известна как «королева-мать».

Как Елизавета ll стала королевой

6 февраля 1952 года жизнь принцессы Лилибет, как её называли родные, кардинально изменилась — в тот день она стала королевой. Новость о смерти отца, короля Георга VI, застала в Кении. Путешествие Елизаветы и Филиппа в Африку началось ещё 31 января. Елизавета уже имела опыт исполнения обязанностей старшего члена королевской семьи.

Сама принцесса узнала о случившемся лишь днём 6 февраля от мужа. Даже британская общественность получила печальное известие раньше наследницы престола.

Так Елизавета неожиданно для себя стала не только королевой Великобритании, но и главой Британского Содружества. Вместо того чтобы поддаться горю, она сразу проявила качества государственного деятеля. Первым делом девушка занялась организационными вопросами и отменила все мероприятия в рамках прерванного тура.

Официальная церемония коронации состоялась спустя почти полгода после вступления на престол. Торжественное событие произошло 2 июня 1953 года. За восхождением нового монарха на трон наблюдали более 20 миллионов человек по всему миру в прямом эфире. Первым клятву верности королеве принёс её супруг, Филипп, ставший принцем-консортом. Красивую монархиню, олицетворявшую молодость, перемены и прогресс, сразу полюбили подданные, Елизавету прозвали «королевой из сказки».

Интересно, что оттенок губной помады, который Елизавета носила во время коронации, точь-в-точь совпадал с бордовым тоном её мантии — это была индивидуальная разработка.

Правда ли, что королева Елизавета II не вмешивалась в политику

«Царствует, но не правит» — этот принцип британской монархии известен всему миру. Действительно формально суверену Великобритании запрещено высказывать политические взгляды. Монарх здесь — символ нации, а не активный участник принятия решений. Елизавета II строго придерживалась этого правила… почти всегда.

Один из самых ярких случаев произошёл во время референдума о независимости Шотландии. Тогда королева произнесла фразу, которая прозвучала на редкость весомо: «Что ж, я надеюсь, что люди будут очень тщательно думать о своём будущем». В итоге Шотландия осталась в составе Соединённого Королевства. Могла ли эта короткая реплика повлиять на исход голосования? Историки до сих пор спорят об этом.

Ещё один пример — Суэцкий кризис 1956 года. Премьер-министр Энтони Иден не получил от королевы одобрения своих действий. Хотя это и не было публичным заявлением, позиция монарха могла сыграть роль в дальнейших решениях правительства.

При этом у королевы были и вполне реальные рычаги влияния. Это право назначать премьер-министров, открывать сессии парламента и возможность высказывать мнение по законопроектам, затрагивающим интересы королевской семьи. За время правления Елизаветы II сменилось 15 глав правительств — от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс.

Важно, что интерес к международной политике Елизавета проявила ещё в юности. Дипломат и будущий премьер-министр Канады Лестер Боулс Пирсон вспоминал, что принцесса живо интересовалась внешней политикой. Её волновали вопросы будущего Содружества наций. Эти размышления не остались абстрактными. В 1985 году на саммите Содружества в Нассау разгорелся острый конфликт. Большинство стран требовали жёстких санкций против ЮАР из-за политики апартеида, но премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер выступала против.

Ситуация накалилась настолько, что несколько африканских государств пригрозили выйти из организации. Королева не принимала ничью сторону открыто. Вместо этого она провела серию частных встреч с лидерами стран Содружества. На следующем саммите Елизавета, пользуясь своим статусом хозяйки мероприятия, сместила акцент дискуссии на вопрос прав человека. В результате Тэтчер частично изменила позицию, а оппоненты не стали выдвигать новых требований. Единство Содружества было сохранено.

Семья и дети королевы Елизаветы II

Отец Елизаветы — король Георг VI (1895–1952), мать — леди Елизавета Боуз-Лайон (1900–2002).

В 1947 году будущая королева вышла замуж за Филиппа, принца Греческого и Датского, с которым познакомилась ещё в 13 лет. Филипп служил кадетом в Дартмутском королевском военно-морском колледже и однажды сопровождал Елизавету во время её визита туда. Девушка была очарована юмором 18-летнего парня. Во время Второй мировой войны они начали обмениваться письмами, а потом поженились.

У пары родилось четверо детей. Самый старший — действующий король Карл III (ранее принц Чарльз). Также это принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард. У королевы Елизаветы II осталось восемь внуков (Уильям, Гарри, Питер, Зара, Беатрис, Евгения, Луиза и Джеймс) и четырнадцать правнуков.

С Филиппом Елизавета состояла в браке долгие 73 года. 9 апреля 2021 года принц умер в возрасте 99 лет в Виндзоре. На похоронах мужа пожилая королева не скрывала горя.

Главные рекорды Елизаветы II

Правила дольше всех в истории Великобритании — 70 лет и 214 дней. 9 сентября 2015 года Её Величество побила рекорд своей прапрабабушки, королевы Виктории, которая находилась у власти 63 года и 216 дней.

12 июня 2022 года Елизавета стала вторым по длительности правления монархом в мировой истории. Она уступает только французскому королю Людовику XIV, который правил 72 года и 110 дней. Умерла королева несколько месяцев спустя — 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал.

Самый долгоживущий монарх в истории Великобритании. Она умерла в возрасте 96 лет. До Елизаветы рекордсменом был король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (90 лет).

Елизавета стала первым монархом Британии, чья коронация транслировалась по телевидению в прямом эфире на весь мир.

За время правления Елизаветы в стране сменилось 15 премьер-министров (от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс). Это тоже рекорд.

Елизавета II — единственная королева, которая прошла воинскую службу. Во время Второй мировой войны она хотела поехать на фронт в качестве медсестры, но её не пустили родители. Однако ей удалось попасть на фронт в качестве водителя санитарного грузовика. По окончании войны будущая королева получила звание младшего командира.

Изображение Елизаветы II присутствует на монетах и банкнотах 35 стран мира (даже Барбадоса, Канады, Новой Зеландии и острова Фиджи). Ни один правитель за всю историю не может похвастаться этим.

Стала первым монархом, который дважды открыл Олимпийские игры в разных странах. Впервые это случилось в 1976 году в Канаде, а во второй раз — в 2012-м в Лондоне.

Самый путешествующий монарх: Елизавета II за время своего правления совершила сотни визитов в более чем 100 стран мира, посетив в том числе и Россию.

В 2011 году королева посетила Ирландию. Это была первая за сто лет поездка британского монарха на зелёный остров, ставшая символом примирения.

Интересные факты о Елизавете II

У королевы не было паспорта. Все британские паспорта оформляются от имени суверена, поэтому ей такой документ попросту не требовался. Водительских прав у неё тоже не было. Однако она не стала отказываться от вождения автомобиля даже в преклонном возрасте.

Ярким эпизодом в биографии королевы стала встреча с Юрием Гагариным в 1961 году. Первый космонавт планеты удостоился завтрака в Букингемском дворце. По воспоминаниям спецкора газеты «Правда» Николая Денисова, сопровождавшего Гагарина, Елизавета проявила чуткость к гостю, который не сориентировался в тонкостях дворцового этикета. Когда Гагарин достал из чашки кусочек лимона и съел его, королева без колебаний последовала его примеру, сняв неловкость ситуации, и сама предложила сделать фото с космонавтом в обход протокола, сказав, что Гагарин — «человек не с Земли». А в 2021 году монархиня в ответ на вопрос о первом космонавте сказала, что он «был русским — очаровательным».

Королева оказалась не чужда и миру кино. Речь идёт о ролике к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, где Елизавета II блестяще сыграла «девушку Джеймса Бонда». Сцена с её участием, где она якобы совершает прыжок с парашютом, запомнилась многим. А к своему платиновому юбилею (70 лет правления) в 2022 году королева снялась в шуточном видео с медвежонком Паддингтоном — они запечатлены во время традиционного чаепития. Как сказали во дворце, «возможность пригласить знаменитого медведя на чай была слишком весёлой, чтобы её упустить». А когда королева умерла, в аккаунте персонажа разместили трогательный рисунок с надписью «Спасибо за всё, мэм».

За годы правления у королевы проживало около 30 собак породы корги. Более того, Елизавета внесла личный вклад в кинологию, выведя новую породу. Ей пришла идея скрестить корги с миниатюрной таксой. Получившиеся питомцы получили название «дорги».

Её Величество не раз демонстрировала готовность отойти от строгих традиций ради живого человеческого контакта. Так, во время визита в Австралию в 1970 году она стала первым британским монархом, нарушившим протокол и спустившимся с балкона прямо к толпе восторженных подданных.

А ещё, что может показаться удивительным, королева смотрела сериал «Корона», посвящённый истории королевской семьи, и осталась от него в восторге.

Как Лондон отпразднует 100-летие любимой королевы в 2026 году

В 2026 году Великобритания с особым размахом отмечает столетие со дня рождения королевы Елизаветы II. В лондонском Сент-Джеймсском парке готовится открытие памятника в честь монарха. Комитет по созданию монумента возглавил Робин Дженврин, некогда занимавший пост личного секретаря Её Величества.

Знаковым событием стало открытие 10 апреля 2026 года масштабной выставки «Королева Елизавета II: её стильная жизнь» в Букингемском дворце. Церемонию провели король Карл III и королева-консорт Камилла. Экспозиция знакомит публику с более чем 300 предметами гардероба Елизаветы II: платьями, шляпками и аксессуарами, значительная часть которых демонстрируется впервые.

Помимо модной ретроспективы в разных уголках Лондона проходят масштабные исторические выставки. Зрителям впервые представляют редкие архивные документы и личные вещи королевы, которые, словно страницы дневника, рассказывают о её 70-летнем правлении. Ещё одним подарком к юбилею станет открытие Сада королевы Елизаветы II в Риджентс-парке.

Кульминацией торжеств станет грандиозный приём в Букингемском дворце 21 апреля 2026 года, в день рождения королевы.

В апреле 2026 года Лондон примет рекордное число туристов. Празднование столетия со дня рождения Елизаветы II, по общему мнению, войдёт в историю как одна из самых масштабных и трогательных памятных церемоний, ещё раз напомнив миру о глубоком влиянии королевы не только на британскую жизнь, но и на мировую политику в целом.