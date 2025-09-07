Не только Букингемский дворец: шокирующие тайны королей — насилие, шаманы и собака-маршал Оглавление Кошмар норвежского двора: пасынок принца против закона — 32 обвинения Норвежская принцесса бросила королевскую жизнь ради шамана: ангелы, развод и трагедия Собака-маршал и 120 слуг в отеле: как король Таиланда устроил самый дорогой карантин в истории Испанские страсти: поножовщина в клубе, тайны королевы и охота на слонов Развод по-малайски: как «Мисс Москва» из-за телешоу потеряла султана Королевские семьи разных стран мира — это не только образец аристократии, манер и богатства. За высокими стенами дворцов скрываются шокирующие тайны, которые иногда становятся достоянием общественности. Life.ru собрал самые громкие из них. 7 сентября, 07:01 Норвежская принцесса сбежала с шаманом, а пасынок будущего короля обвиняется в изнасилованиях. Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Momodu Mansaray, Mark Cuthbert © Freepik

В истории мировой монархии есть не только традиции и строгие правила, но и скандалы, которые зачастую нарушают устои королевских семей и даже целых стран. Шокирующие истории в Букингемском дворце Великобритании у всех на слуху, но не всё спокойно и в других королевствах.

Кошмар норвежского двора: пасынок принца против закона — 32 обвинения

Недавно стало известно, что пасынку кронпринца Норвегии Хокона Мариусу Боргу Хёйби предъявили обвинения сразу в 32 преступлениях, среди которых изнасилование, домашнее насилие, избиения и порча имущества. Его могут посадить на срок до 10 лет, сейчас идёт судебное разбирательство.

Летом 2024 года Мариус полностью признал свою вину, объяснив всё тем, что находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. До этого судачили о его времяпрепровождении в компании членов банд и даже албанской мафии, отчислении из колледжа в Санта-Монике и грубом поведении с девушками. Такое поведение пасынка принца неудивительно, учитывая его родословную. Кронпринцесса Метте-Марит родила его ещё до свадьбы от бойфренда Мортена Борга. Мужчина — бывший диджей, который сидел в тюрьме за насилие и хранение наркотиков. Сама девушка вела разгульный образ жизни и часто баловалась веществами.

«Золушка» начала встречаться с кронпринцем Норвегии Хоконом, с которым познакомилась на музыкальном фестивале, когда Мариусу было два года. Бурное прошлое избранницы не смутило представителя королевского дома, и 25 августа 2001 года состоялась свадьба. Невеста пошла к алтарю совсем без макияжа, а перед венчанием дала пресс-конференцию, где раскаялась в поступках молодости, как ей посоветовали король Харальд и королева Соня. К слову, сама Соня — тоже девушка «из народа».

Мариусу тогда было 4 года — на свадьбе мамы он был пажом. Хокон усыновил внебрачного сына супруги. Он не получил титулов, но воспитывался во дворце. И теперь норвежцы ломают голову, думая, как же некогда очаровательный мальчуган докатился до скамьи подсудимых.

Мариус Борг Хейби, пасынок кронпринца Норвегии, обвиняется в 32 преступлениях. Фото © Gettyimages / Julian Parker

Норвежская принцесса бросила королевскую жизнь ради шамана: ангелы, развод и трагедия

Принцесса Норвегии Марта Луиза, которая занимает четвёртое место в очереди престолонаследия, с детства заставляла нервничать родителей. Она была бунтаркой, постоянно дралась с мальчиками. Когда Марта выросла, проблем не убавилось. Грандиозный скандал случился, когда она решила развестись с мужем, от которого родила троих наследников. Это стало настоящим шоком для всей страны — ведь для королевского дома этот развод стал первым в истории. Норвежцы простили ей это и даже закрыли глаза на то, что муж принцессы вскоре покончил жизнь самоубийством. Жителям страны стало жалко мать-одиночку.

Только вот сама Марта Луиза не особо усвоила уроки судьбы и выкинула новый фортель. Она связалась с шаманом Дуреком Верреттом, с которым сбежала из королевского дома. Принцесса уверена, что и у неё есть сверхспособности. Например, она общается с ангелами и животными.

Принцесса Марта Луиза сбежала с шаманом и делает странные заявления. Фото © Gettyimages / Olivia Wong

Собака-маршал и 120 слуг в отеле: как король Таиланда устроил самый дорогой карантин в истории

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (он же Рама X) постоянно подвергается критике жителей своей страны. Когда Вачиралонгкорн был ещё принцем, он назначил свою собаку породы пудель Фу-Фу маршалом авиации. Эта выходка королевского отпрыска вызвала бурю негодования.

На него публично ополчились и за пребывание в Германии в разгар пандемии коронавируса. Он снял весь отель в Баварии и жил там со своей свитой из 120 человек. Из отеля он публиковал сомнительные фотографии в экстравагантных образах и делал татуировки.

Часто обсуждают и личную жизнь короля Таиланда. У главы государства было четыре официальные жены и неисчислимое количество любовниц.

Король Таиланда прославился своими скандальными тратами. Фото © Gettyimages / Chumsak Kanoknan

Испанские страсти: поножовщина в клубе, тайны королевы и охота на слонов

Во дворце Бурбонов тоже неспокойно. Несколько лет во всём мире обсуждали коррупционный скандал с предыдущим королём Хуаном Карлосом. Из-за разбирательств он вынужден был отказаться от престола в пользу своего сына Фелипе VI и перебраться в ОАЭ.

А сейчас всё внимание приковано к племяннику нынешнего короля Хуану Фролайну, который живёт роскошной жизнью. Парень стал участником массовой драки в ночном клубе в Мадриде. Друг племянника короля получил удар ножом в живот и попал в больницу в тяжёлом состоянии. Испанские СМИ долго обсуждали этот инцидент.

В итоге Бурбоны принудительно отправили Хуана к дедушке в Абу-Даби на перевоспитание. Хотя чему может научить его Хуан Карлос, который даже во время финансового кризиса охотился на слонов…

В Испании не утихают разговоры и о королеве-консорт Летиции Ортис Роксолано. Фелипе женился на бывшей телеведущей в 2004 году. Летиция родом из самой простой семьи, придерживалась ярых республиканских взглядов, до свадьбы с Фелипе побывала замужем, но брак не был церковным. Мало того, злые языки утверждают, что в ранней молодости она сделала аборт, а сейчас они с Фелипе живут, по сути, раздельно и ведут каждый свою жизнь, как в своё время — Хуан Карлос и София.

Королева-консорт Испании — донья Летиция — известна не самым простым нравом. Фото © Gettyimages / Carlos Alvarez

Развод по-малайски: как «Мисс Москва» из-за телешоу потеряла султана

Султан Малайзии Мухаммад V и «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина шокировали весь мир заявлениями о свадьбе. Бракосочетание состоялось в 2018 году. Оксана приняла ислам, взяла имя Рихана и удалила из соцсетей фото в бикини.

Практически сразу же пара дала новый повод для обсуждений — они развелись, когда модель была беременна. Султан обвинил жену в неверности и развёлся с ней через «талак». В исламе после этого бывшие супруги не могут воссоединиться. Судя по всему, роль сыграли всплывшие факты об участии манекенщицы в шоу «Каникулы в Мексике» и о её не самом скромном поведении там. Кроме того, родственники Мухаммада негодовали из-за публичной жизни россиянки. Возмущало их и активное ведение социальных сетей.

В итоге в 2019 году Воеводина вернулась в Россию и родила сына Леона. Монарх после долгих и публичных обсуждений начал финансово помогать мальчику, хотя не признавал его сыном. Взамен Оксане нужно было удалить все совместные публикации с султаном в соцсетях и прервать связи с их семьёй. Сейчас бывшая модель живёт с сыном в Лондоне, а малайский дворец тщательно следит, чтоб информация о жизни Мухаммада не просачивалась в СМИ.

Авторы Кира Громова