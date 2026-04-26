Визит Карла III в США не будут отменять после стрельбы в Вашингтоне

Государственный визит короля Великобритании Карла III в США состоится по утверждённому графику, несмотря на недавний инцидент со стрельбой на ужине у президента Штатов Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении официального представителя Букингемского дворца.

«После обсуждений по обе стороны Атлантики в течение дня и по совету правительства мы можем подтвердить, что государственный визит Их Величеств пройдёт так, как было запланировано», — сказал он.

В Букингемском дворце также отметили, что монарх и его супруга королева Камилла «чрезвычайно благодарны всем, кто работал в ускоренном режиме для организации визита».