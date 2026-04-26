26 апреля, 16:16

После стрельбы в Вашингтоне Трампу могут предписать носить бронежилет

Обложка © ТАСС / АР /Jose Luis Magana

Администрация президента США ведёт внутренние обсуждения: теперь Дональду Трампу, возможно, придётся надевать бронежилет на публичные мероприятия. Причиной стал инцидент со стрельбой на приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, сообщает Fox News.

Обыски прошли дома и в гостиничном номере стрелявшего на приёме с Трампом
Ранее оказалось, что попасть в личную охрану американского президента можно по обычному объявлению. На должность могут претендовать граждане США в возрасте от 21 до 40 лет. Список требований стандартен: безупречная биография (проверка), отрицательный тест на наркотики, наличие водительских прав и навыки обращения с оружием. Примечательно, что к конкурсу также допускаются кандидаты с близорукостью и начальной степенью тугоухости.

Вечером в субботу в отеле Washington Hilton, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа и его супруги, прогремели выстрелы. Фигурант дела — 31-летний преподаватель из Калифорнии Коул Томас Аллан, имевший при себе внушительный арсенал оружия. Его этапирование в суд запланировано на понедельник. Трамп охарактеризовал злоумышленника как «больного человека» и «одинокого волка». Сам задержанный уже назвал свою конкретную цель.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Мышляева
