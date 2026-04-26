Обыски прошли дома и в гостиничном номере стрелявшего на приёме с Трампом

Правоохранители провели обыски в доме и в гостиничном номере мужчины, подозреваемого в стрельбе на приёме с участием президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал и.о. генпрокурора США Тодд Бланш в интервью ABC.

«Мы провели обыски на обоих побережьях. В гостиничном номере в Вашингтоне, где он остановился, и в Лос-Анджелесе, дома у подозреваемого», — сказал он.

По словам Бланша, подозреваемый жил в том же отеле, где проходил приём с Трампом, и заселился туда накануне. Следователи изучают его телефоны и другие электронные устройства. На вопрос, хорошо ли была обеспечена безопасность на мероприятии, Бланш ответил, что система сработала, а вооружённый мужчина «едва ли проник за периметр».

Вечером в субботу в отеле Washington Hilton, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа и его супруги, прогремели выстрелы. Подозреваемый — 31-летний калифорнийский учитель Коул Томас Аллан — был вооружён до зубов. Его доставят в суд уже в понедельник. Трамп назвал нападавшего «больным человеком» и «одиноким волком». Преступник уже сообщил, кто был его мишенью.