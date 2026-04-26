Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 апреля, 05:13

Стрелявший на приёме с Трампом был гостем отеля, где всё проходило

Подозреваемый в вооружённом нападении на приёме с участием президента США Дональда Трампа жил в том же отеле, где проходило мероприятие, сообщил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл.

«Итак, по предварительной информации, мы действительно полагаем, что он (подозреваемый в стрельбе) был гостем здесь, в отеле», — заявил Кэррол журналистам.

Стрельба произошла в субботу вечером в отеле Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами администрации США, включая Трампа и его супругу. По информации полиции, подозреваемый был вооружён дробовиком, а также при нём нашли ножи и пистолет. Им оказался 31-летний Коул Томас Аллан, учитель из Калифорнии. По словам федерального прокурора Жанин Пирро, подозреваемый предстанет перед судом уже в понедельник. Сам Трамп назвал его «больным человеком» и «одиноким волком».

